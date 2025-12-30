Fs sigla una partnership in Francia per portare a Londra l’alta velocità

Fsi annuncia una partnership in Francia con Certares per sviluppare servizi di alta velocità che collegheranno Londra e altre città europee. Il progetto prevede investimenti di un miliardo di euro tra Francia e Regno Unito, puntando a offrire alternative di trasporto rapido e sostenibile. Questa iniziativa contribuisce a rafforzare la mobilità europea, facilitando gli spostamenti senza passare dagli aeroporti.

Il piano con Certares prevede investimenti da 1 miliardo Oltralpe e nel Regno Unito. C’è un’Europa che viaggia veloce senza chiedere permesso agli aeroporti. È l’Europa dell’Alta velocità, dove le stazioni tornano a essere crocevia strategici e il treno non è più un’alternativa, ma il protagonista. In questo scenario si inserisce la nuova mossa del gruppo Fs, che firma una partnership strategica in Francia. Obiettivo rafforzare la presenza internazionale e portare il Frecciarossa a Londra. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fs sigla una partnership in Francia per portare a Londra l’alta velocità Leggi anche: Gruppo FS e Certares: partnership per lo sviluppo dell’alta velocità internazionale Leggi anche: Fs e Certares, alleanza sull’Alta Velocità: 1 mld per rafforzare la presenza in Francia e Regno Unito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fs sigla una partnershi­p in Francia per portare a Londra l’alta velocità; Fs sigla alleanza con il fondo Certares: un miliardo per i treni veloci in Francia e Gran Bretagna; Millemiglia, cala il sipario sul programma di fedeltà: era sopravvissuto alla chiusura di Alitalia; Dai big della difesa Ue 5 miliardi agli azionisti. Fs sigla alleanza con il fondo Certares: un miliardo per i treni veloci in Francia e Gran Bretagna - Le Ferrovie dello Stato Italiane aprono ai privati e siglano una intesa con il fondo statunitense Certares per investire fino a un miliardo di euro nello sviluppo dell’alta ... ilmessaggero.it

Gruppo FS e Certares, siglata partnership: cosa prevede/ Dal 2029 l’apertura della tratta Parigi-Londra - Interessante partnership siglata fra Gruppo FS e Certares: investimenti in Trenitalia France e dal 2029 l'apertura della Parigi- ilsussidiario.net

Gruppo FS, partnership con Certares per espansione AV Europa, piano investimenti da 1 mld - Il gruppo FS ha siglato una partnership strategica con il fondo Certares per sviluppare i servizi ferroviari ad alta velocità a livello internazionale, con un focus ini ... msn.com

Scatta il conto alla rovescia. Un mese al 69° Campaccio Cross Country del 24 e 25 gennaio. L’evento sigla la partnership con Banco BPM - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.