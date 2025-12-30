Frosinone | il capoluogo ricorda i tre martiri toscani

A Frosinone, l'amministrazione comunale rinnova ogni anno il ricordo dei tre martiri toscani: Giorgio Grassi, Pier Luigi Banchi e Luciano Lavacchini. Questa commemorazione è un momento di riflessione sulla loro figura e sul valore della memoria storica, mantenendo viva l'importanza di ricordare eventi e persone che hanno segnato la storia locale e nazionale.

Come ogni anno, l'amministrazione comunale ricorderà Giorgio Grassi, Pier Luigi Banchi e Luciano Lavacchini, passati alla storia come "i tre martiri toscani". La cerimonia – nell'82° anniversario dell'eccidio - si terrà martedì 6 gennaio alle 9, presso il monumento in viale Mazzini a loro.

