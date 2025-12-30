Frontale nella zona industriale di Anagni | un ferito grave trasferito in eliambulanza a Roma

Un incidente frontale nella zona industriale di Anagni, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, ha coinvolto un veicolo e causato un ferito grave. La persona coinvolta è stata trasportata in eliambulanza a Roma per le necessarie cure. La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, nella zona industriale di Anagni (Frosinone). Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, con un impatto descritto come particolarmente violento. Le condizioni dei conducenti: uno in prognosi riservata. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: sul posto è intervenuta l' eliambulanza, che ha trasferito d'urgenza il ferito all' ospedale San Camillo di Roma. Il paziente è stato ricoverato con prognosi riservata, a causa di importanti traumi al volto e di altre lesioni.

