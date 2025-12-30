FromSoftware il termine soulslike sta limitando gli sviluppatori? Ne è convinto il creatore di un soulslike

Negli ultimi anni i giochi “soulslike” sono diventati un’etichetta onnipresente, ma non tutti la vedono come un vantaggio. Caelan Pollock, creative director di Aggro Crab e autore di Another Crab’s Treasure, è convinto che questa definizione stia iniziando a limitare gli sviluppatori. In un’intervista, Pollock ha spiegato come l’uso eccessivo del termine abbia creato un circolo vizioso di imitazioni ed il risultato, secondo lui, è un genere che rischia di fermarsi invece di crescere. Una riflessione che riapre il dibattito su cosa significhi davvero “fare un soulslike”. E su quanto FromSoftware abbia influenzato, nel bene e nel male, l’intera industria. 🔗 Leggi su Game-experience.it

