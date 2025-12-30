Recenti tensioni tra maggioranza e opposizione si sono manifestate con toni contenuti, evidenziando una dialettica normale in sede politica. L’ultimo episodio riguarda un emendamento presentato in Consiglio, che ha sollevato questioni sulla trasparenza e le modalità di discussione, senza però sfociare in conflitti aperti. La situazione richiede un confronto costruttivo per garantire un dialogo equilibrato tra le parti coinvolte.

L’ultimo episodio è stato ‘l’agguato’ sulle manifestazioni di interesse presentate in Consiglio. Pd e Avs hanno piazzato più o meno alla chetichella un maxi emendamento che ha messo in difficoltà la giunta chiedendo l’innalzamento della quota Ers e del verde nei progetti. L’ennesimo sintomo di un rapporto conflittuale tra sindaco e Dem che non si sono mai veramente scelti e tanto meno amati? "Sono momenti di dialettica assolutamente fisiologici", ha gettato acqua sul fuoco Massimo Mezzetti ieri mattina. "Parlo con molti miei colleghi sindaci del Pd di altre parti d’Italia e mi dicono che hanno gli stessi problemi che ho io, anzi anche peggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frizioni col Pd, toni bassi : "È normale dialettica. I consiglieri non sono notai"

Leggi anche: Ponte, Salvini: toni bassi?Voglio farlo

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini: “Toni più bassi? Non mi interessano gli scontri”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuovo regolamento dei quartieri: frizioni nel Pd, perplessità anche in Azione - Con il passare dei mesi, i rapporti all’interno della maggioranza in Loggia assomigliano sempre più alla tela di Penelope, vengono tessuti e disfatti a intermittenza, rischiando il rallentamento ... brescia.corriere.it

Goodbye June Esordio alla regia per Kate Winslet, che per l'occasione si circonda di attori straordinari quali Helen Mirren, Toni Collette e soprattutto un grande Timothy Spall. Disponibile da una settimana su Netflix, "goodbye June" racconta di una famiglia no - facebook.com facebook