Frenata sull’accordo dopo le accuse russe | Tentato raid ucraino contro casa di Putin

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti accuse russe di un tentato raid ucraino contro la residenza di Putin, le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano. Kiev smentisce le affermazioni, definendole false e destinate a sabotare gli accordi di pace. Nel frattempo, Sergej Lavrov annuncia un possibile cambiamento nella posizione negoziale della Russia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per le relazioni internazionali.

Ira di Donald Trump per l’attacco. Kiev nega: «Bugie per minare l’intesa». Sergej Lavrov: «La nostra posizione negoziale cambierà».. Conquistati, secondo l’esercito, 334 insediamenti in 12 mesi e 700 chilometri quadrati a dicembre.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

