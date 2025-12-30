Frenata sull’accordo dopo le accuse russe | Tentato raid ucraino contro casa di Putin
Dopo le recenti accuse russe di un tentato raid ucraino contro la residenza di Putin, le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano. Kiev smentisce le affermazioni, definendole false e destinate a sabotare gli accordi di pace. Nel frattempo, Sergej Lavrov annuncia un possibile cambiamento nella posizione negoziale della Russia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per le relazioni internazionali.
Ira di Donald Trump per l’attacco. Kiev nega: «Bugie per minare l’intesa». Sergej Lavrov: «La nostra posizione negoziale cambierà».. Conquistati, secondo l’esercito, 334 insediamenti in 12 mesi e 700 chilometri quadrati a dicembre.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Pina Picierno si difende dalle accuse rivoltele: non è censura, ma prevenzione contro le ingerenze russe...
Leggi anche: Trump: «Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo». Il leader ucraino: «Ora abbiamo bisogno di un piano preciso»
Ieri su L'Unione Sarda il pezzo sulla frenata dell'#export sardo con i dati di #Confartigianato #Sardegna Confartigianato Imprese - facebook.com facebook
Frenata sulle pensioni, il Pd: «Giorgetti si dimetta o venga in Parlamento». La Lega: «Colpa dei tecnici Mef» ilsole24ore.com/art/frenata-pe… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.