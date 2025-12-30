Frenata sull’accordo dopo le accuse russe | Tentato raid ucraino contro casa di Putin

Dopo le recenti accuse russe di un tentato raid ucraino contro la residenza di Putin, le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano. Kiev smentisce le affermazioni, definendole false e destinate a sabotare gli accordi di pace. Nel frattempo, Sergej Lavrov annuncia un possibile cambiamento nella posizione negoziale della Russia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per le relazioni internazionali.

