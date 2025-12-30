Freddo artico su Avellino | Capodanno con clima stabile e poche precipitazioni

L’ultimo giorno dell’anno ad Avellino sarà caratterizzato da un clima stabile, con temperature basse a causa dell’ingresso di aria fredda di origine artica. Le condizioni meteorologiche prevedono poche precipitazioni, offrendo un contesto tranquillo e asciutto per il Capodanno. Una giornata che si presenta senza particolari variazioni, ideale per chi desidera trascorrere le festività in un’atmosfera serena e senza intemperie.

Ad Avellino, l'ultima giornata dell'anno sarà segnata dall'arrivo di aria fredda di matrice artica sull'Italia. Il 31 dicembre la città campana registrerà temperature massime comprese tra 4 e 5°C, con vento teso e una notte di veglione particolarmente fredda, con minime sotto lo zero.

