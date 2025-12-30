Freddo artico a Capodanno in Emilia-Romagna? Che tempo fa le previsioni dell’esperto

Per il Capodanno in Emilia-Romagna, le previsioni indicano temperature fredde ma senza eventi estremi o ondate di gelo artico. La regione si manterrà nelle consuete caratteristiche di fine dicembre, offrendo condizioni climatiche appropriate per questa stagione. Ecco quindi cosa aspettarsi dal clima in vista delle festività, con dettagli sulle tendenze meteorologiche in questa fase dell’anno.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Niente gelo record né irruzioni artiche: il meteo di Capodanno in Emilia-Romagna sarà freddo, come è normale che sia a fine dicembre, ma senza estremi. A chiarirlo è Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale, che invita a ridimensionare i toni allarmistici circolati nei giorni scorsi. “ Non arriva nessun grande freddo — chiarisce —. Sarà una sera di Capodanno piuttosto grigia, ma senza pioggia né neve”. Secondo il meteorologo, il contesto è quello di un inverno in linea con la stagione e con il clima attuale, profondamente diverso rispetto agli eventi storici del passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

