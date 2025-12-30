Davide Frattesi rimane il principale obiettivo della Juventus per il centrocampo, rappresentando una scelta preferenziale. Tuttavia, Muharemovic non sarà utilizzato come contropartita nelle trattative di mercato. La società bianconera valuta attentamente le opzioni per rinforzare la rosa, mantenendo un approccio strategico e concreto nelle negoziazioni.

Inter News 24 Davide Frattesi è il profilo preferito dalla Juventus per rinforzare il centrocampo, ma per prenderlo Muharemovic non potrà essere una carta. Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, il nome di Davide Frattesi è diventato la priorità assoluta per il centrocampo della Juventus. Il dinamico calciatore romano, pilastro della Nazionale italiana e centrocampista dalle spiccate doti d’inserimento, rappresenta il prototipo ideale per il progetto tecnico di Luciano Spalletti — l’esperto allenatore toscano, attuale commissario tecnico azzurro, che ha fatto di Frattesi il miglior marcatore della sua gestione con ben 7 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi è il preferito della Juve, ma Muharemovic non sarà una carta per la trattativa

Leggi anche: Frattesi Juve, rebus per il futuro: Marotta non lo trattiene all’Inter! Ma la metà di Muharemovic non basta: svelata la richiesta

Leggi anche: Frattesi Juve: trattativa non semplice ma le parti continueranno a dialogare nei prossimi giorni. Il punto sul futuro del centrocampista

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter il futuro di Frattesi è segnato | le condizioni per l’addio a gennaio e il possibile incastro a centrocampo; Frattesi Juve Spalletti chiede rinforzi a centrocampo | l’incursionista nerazzurro non è l’unico in lista; Frattesi Juve Longari esalta le qualità del centrocampista dell’Inter | l’ex Sassuolo è adatto al gioco di Spalletti; Hojbjerg Juve nuovo tentativo per il mediano del Marsiglia | è il preferito da dirigenza e allenatore a che punto siamo e cosa può succedere.

Frattesi chiodo fisso Juve: la cifra per strapparlo all’Inter, l’altra possibilità, il jolly speciale - Tramontata l’idea di uno scambio con Thuram: il francese non è in vendita. tuttosport.com