Franco Carboni Inter non solo Valentin | anche lui può cambiare squadra a gennaio! Ecco chi lo vuole in Serie B

Franco Carboni, attualmente in forza all'Inter, potrebbe cambiare squadra a gennaio. Oltre a Valentin, anche lui è nel mirino di diversi club di Serie B. In questo articolo, analizzeremo le possibili destinazioni e le motivazioni che potrebbero portarlo a trasferirsi. Una panoramica aggiornata sulle trattative e sulle opportunità per il giovane talento nerazzurro.

Inter News 24 : i dettagli. Non c'è pace per la "dinastia" Carboni in questa sessione invernale di mercato. Dopo le insistenti voci relative alla possibile interruzione dell'avventura di Valentin al Genoa, i riflettori si spostano ora sul fratello maggiore, Franco Carboni. L'esterno sinistro classe 2003, attualmente in forza all' Empoli nel campionato cadetto, sta vivendo una stagione complicata sotto il profilo del minutaggio. Trasferitosi in estate dalla Beneamata con la complessa formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A, il terzino argentino non è riuscito a imporsi nelle gerarchie dei toscani, che navigano attualmente al nono posto in classifica.

