Francesca Nieddu e Mauro Senati nuove nomine per Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo comunica le nomine di Francesca Nieddu e Mauro Senati a partire dal 1° gennaio 2026. Nieddu assumerà il ruolo di Chief Compliance Officer, mentre Senati sarà responsabile dell’Area di Governo Chief Risk Officer. Queste nomine rafforzano l’impegno della banca nella gestione del rispetto normativo e del rischio, contribuendo a garantire l’efficienza e la solidità dell’istituto nel rispetto delle normative vigenti.

Intesa Sanpaolo annuncia due nuove nomine. Dal 1° gennaio 2026 la responsabilità dell’Area di Governo Chief Compliance Officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l’Area di Governo Chief Risk Officer. Nieddu, laureata in Economia Politica alla Bocconi, inizia la carriera in Borsa Italiana e approda in Intesa Sanpaolo nel 2007, presso la divisione Banca dei Territori. Senati, laureato in Economia e Commercio alla Statale di Brescia, inizia in Banca Commerciale prima di passare a Intesa Sanpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Due nomine ai vertici di Intesa Sanpaolo Leggi anche: Intesa Sanpaolo, Vagnucci nuovo Head of key clients Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. : Francesca Nieddu a capo dell’area di governo Chief compliance officer Mauro Senati a capo dell’area di governo Chief risk officer; Intesa Sanpaolo rafforza la governance: Nieddu e Senati al vertice di compliance e rischi; Intesa Sanpaolo: nuovi ruoli per Francesca Nieddu e Mauro Senati; Intesa Sanpaolo rinnova le funzioni di compliance e risk con Nieddu e Senati. Intesa Sanpaolo, nuove nomine nelle aree di Governo: Francesca Nieddu Chief Compliance Officer e Mauro Senati Chief Risk Officer - La Banca ringrazia per il significativo contributo Davide Alfonsi e Piero Boccassino che rimangono nel ruolo di Senior Advisor del CEO Carlo Messina ... affaritaliani.it

