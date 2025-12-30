Frammenti di vita nelle campagne Viaggio alla Stallina di Cantalupo

Frammenti di vita nelle campagne: un viaggio alla Stallina di Cantalupo, narrato da Mirella Guidetti Giacomelli. Pittrice e scultrice ferrarese, la sua testimonianza autobiografica rivela ricordi, emozioni e frammenti di un territorio che ha segnato la sua storia e quella di molti altri. Attraverso il suo racconto, si scopre un volto autentico e silenzioso della campagna, racchiuso in pagine che uniscono memoria e realtà.

Quel filo di speranza che ricuce i frammenti, le memorie, i ricordi e le emozioni narrate da Mirella Guidetti Giacomelli, pittrice e scultrice ferrarese con tante opere al suo attivo che lasciano tuttora il segno in svariati spazi pubblici e culturali non solo della città estense, lo si ritrova nel racconto autobiografico ' La Stallina – Nel Borgo di Cantalupo di Casumaro ' (Este Edition, 2025). Un 'viaggio nel tempo' di un'artista versatile che riconsegna ai posteri l'amore, il senso d'appartenenza e la sua gratitudine verso la comunità di Cantalupo, in terra di confine fra i Comuni di Bondeno, Cento e Finale Emilia.

