Formazioni iniziali e squadre AFCON 2025

Le formazioni iniziali e le squadre partecipanti all’AFCON 2025 stanno iniziando a prendere forma. La Tanzania e la Tunisia concluderanno le loro partite del Gruppo C martedì a Rabat, segnando un momento importante nel torneo. Questo articolo offre un aggiornamento sulle squadre e le probabili formazioni, fornendo un quadro chiaro e preciso sull’andamento delle competizioni in vista delle fasi successive.

2025-12-30 17:17:00 Giorni caldissimi in redazione! La Tanzania e la Tunisia completeranno le loro campagne del Gruppo C della Coppa d’Africa 2025 (AFCON) l’una contro l’altra martedì a Rabat. Le Taifa Stars devono vincere per raggiungere gli ottavi dopo aver perso 2-1 contro la Nigeria e passare in vantaggio prima di pareggiare 1-1 con l’Uganda. I campioni del 2004 della Tunisia hanno iniziato la loro stagione con una vittoria per 3-1 contro l’Uganda e una sconfitta per 3-2 contro la Nigeria, il che significa che un punto garantirà un posto negli ottavi. 101GreatGoals.com fornisce le notizie sulle squadre e le formazioni iniziali mentre Tanzania e Tunisia completano la fase a gironi AFCON 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Formazioni iniziali e squadre AFCON 2025 Leggi anche: AFCON 2025 confermate le formazioni iniziali Leggi anche: Le formazioni iniziali complete dell’AFCON 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Egitto vs Sud Africa: AFCON 2025 – Salah, notizie sulle squadre, inizio e formazioni; Nigeria vs Tunisia: AFCON 2025 – notizie sulle squadre, orario di inizio e formazioni; Le formazioni iniziali complete dell’AFCON 2025; Egitto prima ai sedicesimi di AFCON 2025. Egitto vs Sud Africa: AFCON 2025 – Salah, notizie sulle squadre, inizio e formazioni - SudafricaChe cosa: CAF Coppa d’Africa 2025Dove: Stadio Adrar di Agadir, MaroccoQuando: Venerdì alle 16:00 (15:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la preparazione su Oltre La Linea Sport dall ... oltrelalinea.news

