Formazione e corsi fantasma | chiesto processo per un ex senatore e altri 11

A Trapani, dodici persone, tra cui l’ex senatore Nino Papania, sono state coinvolte in un’indagine su formazione e corsi fantasma. Le accuse includono associazione per delinquere, truffa, voto di scambio, riciclaggio e malversazione. La vicenda evidenzia un’indagine complessa che potrebbe portare al rinvio a giudizio per diverse figure coinvolte, tra cui anche ex esponenti politici.

Dodici persone, tra cui l'ex senatore Nino Papania, che fu anche deputato regionale del Pd, rischiano un processo a Trapani con accuse che vanno dall' associazione per delinquere finalizzata alla truffa al voto di scambio, da riciclaggio e autoriciclaggio a malversazione. La Procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio, citando per responsabilità amministrativa tre centri di formazione professionale,.

«Corsi di formazione fantasma», la Procura di Trapani chiede il processo per Papania e altri 11 - La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex senatore ed ex deputato regionale siciliano del Pd, Nino Papania, e di altre 11 persone e ha ... msn.com

Trapani, per la mega truffa nella formazione nuovi guai per l'ex senatore Papania: chiesto il giudizio per altre 11 persone - Contestati l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla malversazione, riciclaggio, autoriciclaggio e voto di scambio ... lasicilia.it

