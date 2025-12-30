Forlì scatta l’allarme rosso Adesso servono almeno 8 vittorie

Forlì si trova in una situazione critica dopo l’ultima partita di campionato a Bergamo, che ha segnato il giro di boa della stagione di Serie A2. Ora la squadra deve ottenere almeno otto vittorie nelle restanti gare per rafforzare la posizione in classifica e mantenere vive le possibilità di qualificazione. Un momento chiave per il proseguo del campionato, che richiede attenzione e determinazione.

L’ultimo impegno dell’anno solare, domenica scorsa sul campo di Bergamo, è coinciso anche con il giro di boa della regular season di serie A2. Una prima metà di campionato a dir poco negativa per l’ Unieuro, che è ferma a quota 12 punti, al sedicesimo posto e dunque in piena zona playout. Un bottino frutto di appena sei successi in 19 uscite, con una striscia aperta di tre ko consecutivi e otto negli ultimi nove impegni. Si tratta sostanzialmente di un inedito per il club di viale Corridoni in serie A2. Al netto della stagione di esordio in categoria nel lontano 201617, Forlì non si era mai ritrovata prima d’ora in una tale situazione a stagione così inoltrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, scatta l’allarme rosso. Adesso servono almeno 8 vittorie Leggi anche: Trafilerie lecchesi, è allarme rosso: fatturato giù del 12%. "Servono investimenti" Leggi anche: Conte e il Napoli, scatta l’allarme rosso: cosa non funziona tra squadra e tecnico Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pallacanestro Forlì 2.015. Red Hot Chili Peppers · Can't Stop. CONTEST “GIGANTI BIANCOROSSI”! La città di Forlì è stata invasa dai nostri Giganti Biancorossi Trova le sagome dei giocatori in giro per la città, scatta la tua foto più creativa e condividila s - facebook.com facebook Bollettino Liberiamolaria del 3 dicembre 2025. Da domani scatta l'allerta smog a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna Le misure emergenziali rimarranno in vigore fino a venerdì 5 dicembre compreso arpae.it/it/temi-ambien… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.