Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 31 dicembre: in questa puntata, i personaggi affrontano nuovi dubbi e tensioni. Alihan si trova al centro di sospetti, mentre Kaya invita Ender a cena, aprendo nuove possibilità nella trama. La serie turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, prosegue anche nell’ultimo giorno dell’anno offrendo al pubblico un appuntamento quotidiano.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato Anche nell'ultimo giorno dell'anno, Forbidden Fruit tiene compagnia al suo pubblico nel pomeriggio di Canale 5. La serie salterà invece il primo gennaio, per poi ripartire venerdì 2 gennaio con la consueta programmazione. Nell' episodio di mercoledì 31 dicembre, dopo aver parlato di matrimonio con Alihan, Zeynep avrà dei dubbi sulla reale volontà di sposarsi del fidanzato. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Kaya sospetta che Erim sia suo figlio così, con uno stratagemma, è riuscito ad ottenere il dna del ragazzo e ha chiesto a Orhan di farlo analizzare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 31 dicembre: tutti dubitano di Alihan, Kaya invita Ender a cena

