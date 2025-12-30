Oggi, martedì 30 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nella puntata di oggi, durante una cena con Sedef e Eray, Yildiz si finge intima del pittore turco Haluk Akakçe. Un episodio che prosegue le vicende dei personaggi, offrendo nuovi sviluppi e approfondimenti sulla trama.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 30 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, durante una cena con Sedef e suo marito Eray, Yildiz finge di conoscere il noto pittore turco Haluk Akakçe. Eray la prega di mettersi in contatto con lui e di organizzare al più presto una cena. Sempre più convinto che Erim sia suo figlio, Kaya riesce, attraverso un bicchiere di limonata, in cui il ragazzo ha bevuto, a prelevare il suo DNA, e chiede a Orhan di farlo analizzare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 120 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 30 dicembre in streaming | Video Mediaset

