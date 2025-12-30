Fontechiari a tavola con la Befana

Il 5 gennaio 2026 alle 15:30, Fontechiari ospiterà l’evento “A tavola con la Befana” presso la Sala Conferenze. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali, assaporare piatti tipici e condividere un pomeriggio di convivialità. L’appuntamento è pensato per coinvolgere tutta la comunità in un momento di cultura e convivialità, nel rispetto delle tradizioni e con un’attenzione particolare alla partecipazione di famiglie e appassionati.

Il 5 gennaio 2026, alle ore 15:30, la magia della Befana arriva a Fontechiari – Sala Conferenze per un pomeriggio ricco di gusto, tradizione e divertimento. Stand gastronomici e prodotti tipici anche dalla mattina.Assapora le crespelle natalizie farcite, deliziosi crêpes alla nutella, vin brulé e.

