Fontechiari a tavola con la Befana

Il 5 gennaio 2026 alle 15:30, Fontechiari ospiterà l’appuntamento con la tradizione della Befana. Nella Sala Conferenze, cittadini e visitatori potranno partecipare a un evento che unisce cultura, convivialità e momenti di svago, celebrando con semplicità e rispetto le usanze di questa giornata. Un’occasione per condividere un pomeriggio all’insegna della tradizione in un contesto semplice e accogliente.

Il 5 gennaio 2026, alle ore 15:30, la magia della Befana arriva a Fontechiari – Sala Conferenze per un pomeriggio ricco di gusto, tradizione e divertimento. Stand gastronomici e prodotti tipici anche dalla mattina.Assapora le crespelle natalizie farcite, deliziosi crêpes alla nutella, vin brulé e.

