Fondo regionale Più Artigianato | sbloccati quasi 19 milioni di euro

Nel 2025, l’artigianato siciliano ha registrato risultati significativi grazie al fondo regionale “Più Artigianato”, gestito da Crias. Con circa 900 pratiche approvate dal Comitato tecnico regionale, sono stati sbloccati quasi 19 milioni di euro, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del settore. Questi numeri indicano un impegno concreto per sostenere le imprese artigiane della regione e favorire la loro ripresa economica.

Fondi dalla Regione per chi apre un negozio nell’entroterra ligure: trecento euro al mese - La misura è stata prorogata: contributi per cinque anni per chi apre un negozio nell’entroterra. ilsecoloxix.it

Artigianato, contributi a fondo perduto estesi al 40%. Il Presidente Solinas: "15 milioni per sostenere gli imprenditori nella ripartenza" - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa, ha approvato le nuove modalità operative per la concessione dei contributi ... regione.sardegna.it

Manovra regionale, fondo da 2,5 milioni per i grandi Comuni non capoluogo: Modica tra i beneficiari - facebook.com facebook

Strade malconce: il sindaco Borrelli torna alla carica per il Fondo regionale per la viabilità. Oltre 80 i Comuni che appoggiano l'istanza #abruzzo #Cronaca @RegioneAbruzzo x.com

