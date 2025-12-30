Fondi per accogliere i pellegrini Il Comune investe sulla Verna e in tutte le strutture del territorio

Il Comune di Chiusi della Verna ha stanziato sei milioni di euro nel 2025 per sostenere le strutture e i servizi dedicati ai pellegrini e alla comunità locale. Questo investimento mira a valorizzare il patrimonio e a migliorare la qualità della vita, promuovendo la crescita sostenibile del territorio e garantendo un’accoglienza qualificata a visitatori e residenti.

di Sonia Fardelli Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per opere, servizi e progetti per migliorare la qualità della vita a Chiusi della Verna. Una particolare attenzione è stata rivolta all’accoglienza dei tanti pellegrini e visitatori che sono arrivati al santuario in occasione dell’ottavo centenario delle Stimmate e poi di quello del Cantico delle Creature. Tra gli altri investimenti quello per la realizzazione di un punto informativo al santuario e anche Ia sistemazione del camminamento tra Chiusi e La Beccia. L’intero bilancio comunale è stato inviato a tutti i cittadini con una lettera scritta dal sindaco Giampaolo Tellini e da tutta la sua giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi per accogliere i pellegrini. Il Comune investe sulla Verna e in tutte le strutture del territorio Leggi anche: Turismo, la Regione investe 34 milioni di euro. Ci sono i fondi per la riqualificazione delle strutture ricettive Leggi anche: A Fossacesia cresce la ricettività turistica: sono 155 le strutture operative sul territorio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fondi per accogliere i pellegrini. Il Comune investe sulla Verna e in tutte le strutture del territorio. Fondi per accogliere i pellegrini. Il Comune investe sulla Verna e in tutte le strutture del territorio - Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per opere, servizi e progetti per migliorare la qualità della vita a Chiusi della Verna. lanazione.it

Per l’Archivio di Stato di Palermo è sempre un motivo di orgoglio accogliere nuove tesi che scelgono i nostri fondi come terreno di ricerca o che analizzano le pratiche innovative a cui l’Istituto partecipa. Ogni lavoro contribuisce ad arricchire la memoria cus - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.