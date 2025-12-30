Fondi per accogliere i pellegrini Il Comune investe sulla Verna e in tutte le strutture del territorio
Il Comune di Chiusi della Verna ha stanziato sei milioni di euro nel 2025 per sostenere le strutture e i servizi dedicati ai pellegrini e alla comunità locale. Questo investimento mira a valorizzare il patrimonio e a migliorare la qualità della vita, promuovendo la crescita sostenibile del territorio e garantendo un’accoglienza qualificata a visitatori e residenti.
di Sonia Fardelli Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per opere, servizi e progetti per migliorare la qualità della vita a Chiusi della Verna. Una particolare attenzione è stata rivolta all’accoglienza dei tanti pellegrini e visitatori che sono arrivati al santuario in occasione dell’ottavo centenario delle Stimmate e poi di quello del Cantico delle Creature. Tra gli altri investimenti quello per la realizzazione di un punto informativo al santuario e anche Ia sistemazione del camminamento tra Chiusi e La Beccia. L’intero bilancio comunale è stato inviato a tutti i cittadini con una lettera scritta dal sindaco Giampaolo Tellini e da tutta la sua giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
