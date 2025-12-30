Fondi ad Hamas il giallo del dossier | Portato a mano da agenti israeliani

Un dossier di novanta pagine, consegnato spontaneamente da agenti israeliani alla Digos, rivela dettagli sui collegamenti tra Hamas e figure sospettate di terrorismo. Il documento, redatto da un anonimo, evidenzia i rapporti tra Hannoun e gruppi estremisti, sollevando nuove questioni sull’origine e l’affidabilità delle prove fornite dallo Stato ebraico. Un’inchiesta che apre un nuovo fronte nell’indagine sulla rete terroristica.

Hezbollah e Hamas, fondi dal Canada: il rapporto che fa tremare Ottawa - Secondo un rapporto del Dipartimento delle Finanze canadese pubblicato alla fine del mese scorso, Hamas e Hezbollah ricevono fondi da fonti canadesi; Hezbollah è la seconda organizzazione terroristica ... panorama.it

Fondi esauriti per Hamas: il gruppo non paga più i suoi uomini - Hamas in crisi finanziaria: dopo l’offensiva israeliana, il gruppo fatica a pagare i combattenti e perde figure chiave della sua rete economica Mentre la guerra continua e Hamas rifiuta ogni proposta ... panorama.it

Come dimostrano le sue azioni, Hamas è desideroso di mantenere il controllo e il potere a Gaza nel lungo termine. Tuttavia, il gruppo dovrà ricostruire le proprie capacità militari e di sicurezza per farlo, un’impresa costosa. Prosciugare i fondi di Hamas aiutere - facebook.com facebook

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» - Il video x.com

