Fondi ad Hamas il giallo del dossier | Portato a mano da agenti israeliani

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dossier di novanta pagine, consegnato spontaneamente da agenti israeliani alla Digos, rivela dettagli sui collegamenti tra Hamas e figure sospettate di terrorismo. Il documento, redatto da un anonimo, evidenzia i rapporti tra Hannoun e gruppi estremisti, sollevando nuove questioni sull’origine e l’affidabilità delle prove fornite dallo Stato ebraico. Un’inchiesta che apre un nuovo fronte nell’indagine sulla rete terroristica.

Nota Digos ai pm: così lo Stato ebraico ci ha consegnato le prove. I file inviati “spontaneamente”. In novanta pagine redatte da un anonimo i legami Hannoun-terroristi. I legali: non sono utilizzabili. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

fondi ad hamas il giallo del dossier portato a mano da agenti israeliani

© Ilsecoloxix.it - Fondi ad Hamas, il giallo del dossier: “Portato a mano da agenti israeliani”

Leggi anche: Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani. Cosa c’è nell’ordinanza che ha portato a 9 arresti

Leggi anche: «Informazioni da 007 israeliani? Singolare». Hannoun, i soldi ad Hamas e i dubbi del penalista Diddi: «Così ogni Ong a Gaza è terrorista»

