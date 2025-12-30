Fondi a Hamas il giallo del dossier anonimo | Portato a mano da agenti israeliani
Un dossier anonimo, consegnato dalle autorità israeliane alla Digos, indica presunti collegamenti tra Hannoun e Hamas. In 90 pagine, un investigatore, la cui identità rimane sconosciuta, presenta elementi che collegano le parti. La nota delle forze dell’ordine chiarisce come siano state ottenute le prove, mettendo in luce il contenuto e le implicazioni di questo documento ancora al centro di attenzione.
Nota della Digos ai magistrati: così lo Stato ebraico ci ha consegnato le prove. I presunti legami fra Hannoun e i terroristi in 90 pagine redatte da un investigatore la cui identità resta nascosta. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
