Foggia derubate le famiglie sgomberate | Viviamo con la paura

A Foggia, 12 famiglie del civico 73 di via Lucera sono state vittime di furti dopo essere state sgomberate, vivendo ora in una condizione di insicurezza e paura. La situazione evidenzia le difficoltà di chi si trova a dover ricostruire la propria vita in circostanze complesse, sottolineando l’urgenza di interventi e misure di tutela più efficaci.

"Mi hanno rubato questo e quest'altro". Prima il danno poi la beffa per 12 famiglie del civico 73 di via Lucera, a Foggia. Il 28 dicembre lo sgombero della palazzina per un presunto danno strutturale all'edificio, poi l'arrivo degli sciacalli che hanno fatto razzia in un appartamento lasciando tutti nel terrore. "Viviamo con la paura e l'ansia tutti i giorni, scendiamo la notte a controllare. L'area non è stata sorvegliata da chi di dovere", è la denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Foggia, cede un muro portante: evacuate dodici famiglie da una palazzina VIDEO - I residenti hanno avvertito degli scricchiolii e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. lagazzettadelmezzogiorno.it