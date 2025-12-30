Foggia al centro della ricerca sul grano duro | fondi ' Crea' nella manovra 2026

Nella legge di bilancio 2026 approvata alla Camera, è stato inserito un impegno del Governo a destinare risorse specifiche al Crea, con particolare attenzione alla ricerca sul grano duro. Foggia si conferma centro strategico per lo sviluppo e la valorizzazione di questa coltura, grazie a iniziative e investimenti destinati a rafforzare il settore agricolo e la ricerca scientifica.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.