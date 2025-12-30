Foggia al centro della ricerca sul grano duro | fondi ' Crea' nella manovra 2026
Nella legge di bilancio 2026 approvata alla Camera, è stato inserito un impegno del Governo a destinare risorse specifiche al Crea, con particolare attenzione alla ricerca sul grano duro. Foggia si conferma centro strategico per lo sviluppo e la valorizzazione di questa coltura, grazie a iniziative e investimenti destinati a rafforzare il settore agricolo e la ricerca scientifica.
"Nell’esame della legge di bilancio 2026, appena approvata in via definitiva alla Camera, è stato approvato il mio ordine del giorno con l’impegno del Governo, nell'ambito dei processi di valorizzazione della ricerca sulle Tea, a stanziare adeguate e specifiche risorse da destinare al Crea. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
