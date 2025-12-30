Flaximan è tornato | abbattuto un autovelox nel cuore della notte

Nella notte del 30 dicembre 2025, un autovelox lungo la statale Reale a Mezzano, in provincia di Ravenna, è stato rimosso. L’episodio si inserisce nel ciclo di azioni di Fleximan, noto per aver sabotato diversi dispositivi di rilevamento della velocità nella zona. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulle modalità di intervento contro comportamenti illeciti.

Ravenna, 30 dicembre 2025 – Torna a colpire Fleximan, il folle sabotatore di autovelox. Infatti quello di Mezzano, lungo la statale Reale in provincia ei Ravenna, è stato abbattuto, probabilmente con flessibile. Il raid vandalico è stato portato a termine nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ravenna. I colpi di Fleximan nel Ravennate. Il danneggiatore seriale aveva colpito varie volte tra gennaio e febbraio 2024, sabotando alcuni velox nella provincia di Ravenna. Uno, o forse più sabotatori o emulatori, armati di flessibile a batteria, ignoti vandali abbatterono nottetempo diversi dispositivi lungo arterie cruciali del territorio, colpendo tra le altre la via Faentina, la Dismano, la Ravegnana e il comune di Castel Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

