Fiumicino Capodanno senza botti e fuochi d’artificio | firmata l’ordinanza

A Fiumicino, per il Capodanno 2025, è stata adottata un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio, petardi e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale. La misura, firmata dall’amministrazione locale, mira a garantire sicurezza e tranquillità durante le festività, consentendo esclusivamente gli spettacoli autorizzati da professionisti qualificati. Questa decisione si inserisce in un’ottica di rispetto ambientale e tutela dei cittadini.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – E' stata firmata l'Ordinanza Sindacale che introduce il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, razzi e altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale di Fiumicino, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati. Il divieto sarà in vigore dalle 20 del 31 dicembre 2025 fino alle 23:59 del 6 gennaio 2026. L'ordinanza, motivata dalla necessità di prevenire incidenti e disagi legati all'uso improprio di materiale esplodente, vieta in particolare: 1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, ecc.

