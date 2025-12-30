Il 5 gennaio 2026, il ristorante del Golf Club di Fiuggi ospiterà l’evento benefico

Si terrà il prossimo 5 gennaio 2026 l'appuntamento benefico "A cena con la Befana".L’evento avrà luogo alle ore 20:30 presso il ristorante del Golf Club di Fiuggi, un’occasione per condividere i ricordi dell’anno appena concluso e festeggiare l’inizio di quello nuovo.La serata non sarà solo un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Fiuggi, a cena con la Befana

Leggi anche: Fiuggi, a cena con la Befana

Leggi anche: Fontechiari, a tavola con la Befana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiuggi, a cena con la Befana.

Acqua Fiuggi, Del Vecchio alla cena del G7: «Il rilancio del marchio passa dall'impegno verso il territorio» - L'acqua di Fiuggi grande protagonista al vertice G7 dei ministri degli esteri che si conclude oggi nella città termale. ilmessaggero.it

Il successo dell’alberghiero "Buonarroti" di Fiuggi alla cena di gala per il vertice G7: «Serata indimenticabile» - Un’esperienza indimenticabile, il Gala Dinner dell’istituto alberghiero di Fiuggi per i partecipanti al G7 Italia è scritto negli annali della scuola di formazione. ilmessaggero.it

FIUGGI - A CENA CON LA BEFANA per UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ Si terrà il prossimo 5 gennaio 2026 l'appuntamento benefico "A cena con la Befana". L’evento avrà luogo alle ore 20:30 presso il ristorante del Golf Club di Fiuggi, un’occasione per c - facebook.com facebook