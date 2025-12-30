firmate contro il bavaglio

Eccoli i paladini della libertà di stampa. Quelli che, se di mezzo c'è Report, scendono in piazza a gridare al fascismo e a farci la morale sui bavagli. Ma poi frequentano personaggi in stile Mohammad Hannoun, cui è contestato di agire in favore di una cellula islamista che finanzia Hamas con i soldi raccolti fra la gente che si illude di aiutare i bambini di Gaza. E non appena un giornale lo racconta, solo in mezzo al silenzio degli altri, bersagliato da intimidazioni e fatwe di imam che con Maometto c'entrano davvero poco, si ergono a vittime, minacciano querele e, indignati, dicono che la colpa è di chi fa le inchieste, pubblica i documenti, svela cosa c'è davvero dietro la cassaforte jihadista che in Italia fabbrica milioni di euro per il terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

