Firenze Parco degli animali | cane Nero muore per l’esplosione dei botti

Nel Parco degli Animali di Firenze, un incidente ha causato la morte di Nero, un cane meticcio di 12 anni. L’esplosione di petardi nei pressi del rifugio comunale ha avuto conseguenze tragiche per l’animale, che purtroppo non è riuscito a superare lo shock. Un episodio che sottolinea l’importanza di sensibilizzare sull’uso dei fuochi d’artificio in ambienti frequentati da animali.

Il cuore di Nero, meticcio di 12 anni, non ha retto ai petardi esplosi vicino al rifugio del Comune di Firenze Parco degli Animali. Il cane è morto domenica, 28 dicembre 2025, nel box dove viveva da anni in attesa di una famiglia.

