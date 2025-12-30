Firenze Negozi sicuri | il progetto va avanti Confermati anche nel 2026 gli aiuti contro le spaccate

Il progetto “Negozi sicuri” di Firenze, avviato dal Comune e dalla Camera di Commercio, continuerà anche nel 2026. L’iniziativa mira a sostenere le imprese locali nel miglioramento delle misure di sicurezza, contribuendo a prevenire furti e atti vandalici. I contributi rappresentano un intervento importante per rafforzare la tutela delle attività commerciali e garantire un ambiente più sicuro in città.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Sono confermati anche per il 2026 i contributi " Negozi sicuri ", progetto promosso dal Comune di Firenze insieme alla Camera di Commercio di Firenze, per aiutare le imprese a investire in sicurezza e prevenzione contro furti e atti vandalici. Le domande presentate nel 2025 sono state complessivamente 129, di cui 105 ritenute ammissibil i. I contributi hanno interessato 54 attività con sede nel Comune di Firenze e 51 imprese operanti negli altri comuni della Città Metropolitana, a conferma di un interesse diffuso sul territorio. Visti i risultati, il progetto è stato confermato anche per il 2026.

