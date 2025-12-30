Firenze | morto Ernesto Piccolo le sue opere ispirate dal poeta Luzi

È deceduto a Firenze, il 30 dicembre 2025, il maestro Ernesto Piccolo, pittore e incisore di riconosciuto rilievo nazionale. Le sue opere, spesso ispirate dal poeta Luzi, hanno contribuito alla scena artistica italiana. Con questa perdita, si chiude un importante capitolo della cultura contemporanea, lasciando un’eredità di creatività e impegno artistico.

Muore l'artista Ernesto Piccolo, dal Gabinetto Viesseux all'Accademia di Belle Arti - La sua storia parte da Catanzaro, che lascia alla volta di Firenze da ragazzo seguendo ... gonews.it

Fu ispirato da Mario Luzi: mondo dell’arte in lutto per la morte di Ernesto Piccolo - Firenze, 30 dicembre 2025 – Lutto nel mondo dell’arte per la scomparsa, avvenuta a Firenze all’età di 89 anni, del pittore e incisore Ernesto Piccolo. msn.com

