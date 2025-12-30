Firenze | morto Ernesto Piccolo le sue opere ispirate dal poeta Luzi

È deceduto a Firenze, il 30 dicembre 2025, il maestro Ernesto Piccolo, pittore e incisore di riconosciuto rilievo nazionale. Le sue opere, spesso ispirate dal poeta Luzi, hanno contribuito alla scena artistica italiana. Con questa perdita, si chiude un importante capitolo della cultura contemporanea, lasciando un’eredità di creatività e impegno artistico.

Il maestro Ernesto Piccolo, pittore e incisore di rilievo nazionale, è morto stamattina, 30 dicembre 2025, a Firenze. Aveva 89 anni. Originario di Catanzaro, ha trascorso la sua vita nel capoluogo toscano dove era arrivato da ragazzo, al seguito della famiglia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

