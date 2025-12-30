Firenze morto con lo scooter in via Circondaria | identificato l’uomo della lite

Nelle indagini sull’incidente mortale avvenuto il 5 dicembre 2025 in via Circondaria a Firenze, è stato identificato l’uomo coinvolto nella lite precedente. L’incidente ha causato la morte di Daniele Capraro, 58 anni, residente a Firenze. La scoperta rappresenta un passo importante per chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità. L’articolo fornisce aggiornamenti sulle indagini e sui dettagli relativi all’incidente.

Svolta nelle indagini sull'incidente avvenuto la sera del 5 dicembre 2025 in via Circondaria a Firenze, costato la vita a Daniele Capraro, 58enne fiorentino

