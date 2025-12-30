Fiorentina nuovo confronto in settimana | Vanoli ha incontrato la squadra al Viola Park per alleviare la tensione in vista della Cremonese e trovare la svolta!

Questa settimana, la Fiorentina ha svolto un nuovo incontro al Viola Park, con Vanoli che ha incontrato la squadra. L’obiettivo è ridurre la tensione e prepararsi al meglio per la prossima partita contro la Cremonese. Dopo il recente successo contro l’Udinese, il rientro al lavoro ha mostrato un clima più concentrato, volto a ritrovare la serenità e la concentrazione necessarie per affrontare le sfide imminenti.

Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. msn.com

Fiorentina, la prossima settimana contatto decisivo per il rinnovo di Mandragora. I dettagli - Si avvicina il contatto decisivo per il possibile rinnovo con la Fiorentina del centrocampista Rolando Mandragora (28 anni). tuttomercatoweb.com

I tanti acquisti che la Fiorentina farà subito, ecco il punto chiave del nuovo dirigente viola - facebook.com facebook

Fabio Paratici sarà il nuovo Head of Football della #Fiorentina. Contratto di 4 anni e mezzo coi Viola. A gennaio pronta la rivoluzione della rosa gigliata. x.com

