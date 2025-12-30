Fiorentina il tempo sospeso di Vanoli e l’ombra lunga di Paratici

A Firenze il tempo sembra fermarsi, segnato da momenti di incertezza e sfide sportive. La Fiorentina attraversa una fase di attesa, con le dinamiche della squadra influenzate da decisioni e cambiamenti. L’ombra lunga di Paratici e l’effetto Vanoli si intrecciano in un contesto in cui il tempo, più che scorrere, sembra pesare sulle speranze e sui progetti del club.

A Firenze il tempo non scorre: pesa. Pesa come la classifica, come una sconfitta che cancella subito la precedente vittoria, come un progetto che fatica a riconoscersi. La Fiorentina arriva al cambio di rotta con il motore acceso ma la frizione ancora tirata. Ed è in questo spazio incerto che prende forma la prima, vera decisione dell’era Fabio Paratici. Paolo Vanoli è stato confermato dopo Parma. Una scelta che, a prima vista, sembra andare contro il vento. Ultimo posto, scontro diretto perso, entusiasmo evaporato. Eppure la linea è stata tracciata: avanti, ma senza illusioni. La conferma che non è fiducia. 🔗 Leggi su Como1907news.com

