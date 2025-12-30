Fiorentina caccia agli esterni offensivi | nel mirino spunta il talento Silvetti dell’Inter Miami

La Fiorentina si prepara alla finestra di mercato invernale, concentrandosi sull’acquisto di esterni offensivi. Tra i nomi in valutazione, spicca quello di Silvetti, giovane talento dell’Inter Miami. La società viola monitora con attenzione le possibilità di rafforzare le fasce laterali per migliorare l’organico e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Mercato Fiorentina, si cercano rinforzi sulle fasce: occhi puntati su Silvetti dell’Inter Miami. Le ultimissime La Fiorentina è al lavoro per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima sessione di mercato invernale. La dirigenza viola sta valutando diversi profili e uno dei nomi che ha attirato maggiore attenzione è quello di Mateo Silvetti, giovane . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

