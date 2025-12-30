Fiorentina | attesa per Paratici anche fra i calciatori Kean assente | motivi familiari Tornerà nei prossimi giorni

La Fiorentina si prepara alle prossime sfide con l’attesa per il ritorno di Paratici, ancora assente tra i calciatori. Kean, invece, non ha partecipato all’allenamento odierno per motivi familiari e tornerà in squadra nei prossimi giorni. La società ha confermato il permesso straordinario concesso all’attaccante, sottolineando l’importanza di gestire con equilibrio impegni personali e professionali.

Oggi, 30 dicembre 2025, Kean non ha partecipato all'allenamento, fa sapere la società, per aver fruito di un permesso straordinario dovuto a "motivi familiari". Rientrerà al Viola Park - sottolinea sempre il club - "nei prossimi giorni". Quando? Venerdì 2 gennaio 2026? Non è dato sapere, ma non ci dovrebbero essere dubbi sul suo impiego contro la Cremonese

Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici" - "Non nascondo che una situazione del genere qualche interrogativo lo produce. tuttomercatoweb.com

Parla l'ex compagno di squadra di Paratici: "L'ideale per il disordine della Fiorentina" - Massimiliano Adami, ex portiere e compagno di squadra di Fabio Paratici al Brindisi, ha parlato così a Radio FirenzeViola proprio di Paratici, dirigente che tra qualche giorno ... firenzeviola.it

Iachini è pronto a tornare in panchina e sembra in attesa di una chiamata dalla Fiorentina per spezzare la crisi viola. https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-crisi-viola-iachini-pronto-in-bocca-al-lupo-a-vanoli-ma-se-la-fiorentina-chiama/ERSdk1cC/ - facebook.com facebook

L'attesa di #FabioParatici alla #Fiorentina sta salvando #PaoloVanoli @corrierefirenze x.com

