Finiamo l’anno così Mara Venier in ospedale | la foto che spaventa tutti i fan

Mara Venier ha condiviso su Instagram una foto in ospedale, lasciando i fan preoccupati. La frase “Finiamo l’anno così” ha suscitato attenzione e interrogativi sul suo stato di salute. La conduttrice ha voluto aggiornare il suo pubblico senza eccessivi dettagli, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La notizia ha immediatamente attirato l’interesse di chi segue con affetto il suo percorso.

"Finiamo l'anno così.". Con questa frase, accompagnata da una foto in ospedale, Mara Venier ha fatto prendere un bello spavento ai fan su Instagram. La padrona di casa di Domenica In ha infatti appena affrontato un nuovo intervento all'occhio, mostrando il percorso clinico e ringraziando il professor Andrea Cusumano che ancora una volta l'ha seguita passo passo. La conduttrice ha scelto di condividere tutto sui social, come ormai fa da tempo quando si tratta di salute. Nella storia pubblicata su Instagram ha documentato il momento in cui si trova in ospedale, spiegando di essersi dovuta sottoporre a un'ulteriore procedura per il suo problema alla vista. "DAI SU, FINIAMO L'ANNO IN MODO FRIZZANTE E COMINCIAMO IL 2026 CON NUOVE ENERGIE!" IO: x.com Mara Venier condivide una storia che non ha bisogno di spiegazioni. Un problema all'occhio, una medicazione evidente e parole che raccontano più di qualsiasi discorso: "Finiamo l'anno così, buon anno a tutti, speriamo che sia davvero la fine di que

