Fine vita | Magi ' regioni seguano Toscana'

La Corte Costituzionale ha confermato che le regioni italiane possono organizzare servizi sanitari relativi al fine vita, rafforzando i diritti già riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza. Questa decisione mette in evidenza l'importanza di un approccio regionale nel garantire le scelte individuali in materia di fine vita, respingendo le posizioni ideologiche e affermando il ruolo delle autonomie locali nel rispetto dei diritti dei cittadini.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il tentativo del tutto ideologico del Governo Meloni contro la prima legge regionale sul fine vita è andato a vuoto: la Corte Costituzionale ha infatti confermato, nella sostanza, che le regioni possono organizzare il servizio sanitario per far valere diritti che sono già riconosciuti dalla giurisprudenza". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "La legge Toscana resta quindi un passo di civiltà, reso necessario dalla latitanza di un Parlamento che dopo questa pronuncia dovrebbe vergognarsi ancora di più: anni di rinvii, ipocrisie e ammiccamenti al clericalismo più reazionario sulla pelle delle persone che soffrono.

