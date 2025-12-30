Fine anno e inizio 2026 nel segno della pace | il programma delle parrocchie del centro storico
Le parrocchie del centro storico presentano un programma di eventi e celebrazioni per concludere il 2025 e iniziare il 2026 in un clima di serenità e riflessione. Un’occasione per la comunità di condividere momenti di preghiera e di solidarietà, sottolineando il valore della pace e della spiritualità. Un percorso di incontro e di speranza per salutare l’anno che termina e accogliere con fiducia quello nuovo.
Le parrocchie del centro storico propongono un ricco programma di celebrazioni e momenti comunitari per salutare la fine dell’anno e accogliere il nuovo nel segno della preghiera e della pace. A comunicarlo è il parroco don Nino Nicotra. Mercoledì, alle ore 17.30, nella chiesa di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
