Finanziamenti ad Hamas scontro in Consiglio comunale FdI chiede chiarimenti a Funaro

In un contesto di crescente attenzione, il Consiglio comunale si confronta sulla questione dei presunti finanziamenti a Hamas, con una richiesta di chiarimenti rivolta all’assessore Funaro. Le indagini, che hanno portato anche a un arresto a Firenze, continuano a far discutere sulla trasparenza e le responsabilità delle fonti di finanziamento. Un tema di attualità che richiede approfondimenti e chiarezza per garantire correttezza e legalità.

Proseguono le indagini sui presunti finanziamenti a favore di Hamas, che hanno visto un arresto anche a Firenze. Il tema è approdato anche a Palazzo Vecchio nella seduta del Consiglio comunale di ieri, lunedì 29 dicembre. A portarlo nel Salone dei Duecento sono stati i consiglieri di Fratelli.

