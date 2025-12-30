Finanziamenti ad Hamas arresti con accuse che si basano perlopiù su prove fornite da Israele | restano seri dubbi e interrogativi

Recenti arresti e accuse contro Hamas si basano principalmente su prove fornite da Israele, sollevando dubbi sulla loro attendibilità. È importante distinguere tra il sostegno legittimo e il finanziamento a organizzazioni terroristiche, per evitare di criminalizzare ingiustamente la società civile. La questione richiede un'analisi approfondita, mantenendo sempre chiarezza e sobrietà nel confronto pubblico e giudiziario.

Distinguere tra legittima solidarietà e finanziamento al terrorismo è essenziale per non criminalizzare l’intera società civile. Il forte rischio è che ogni forma di sostegno al popolo palestinese da oggi in poi possa essere sospettata Gli arresti effettuati in Italia per presunto finanziamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

