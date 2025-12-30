Finanziamenti ad Hamas arresti con accuse che si basano perlopiù su prove fornite da Israele | restano seri dubbi e interrogativi

Recenti arresti e accuse contro Hamas si basano principalmente su prove fornite da Israele, sollevando dubbi sulla loro attendibilità. È importante distinguere tra il sostegno legittimo e il finanziamento a organizzazioni terroristiche, per evitare di criminalizzare ingiustamente la società civile. La questione richiede un'analisi approfondita, mantenendo sempre chiarezza e sobrietà nel confronto pubblico e giudiziario.

Nove arresti per finanziamento di Hamas, tra cui il presidente dei palestinesi in Italia - Indagato anche Hannoun, già destinatario di un foglio di via a Milano per le sue dichiarazioni molto controverse durante una manifestazione pro Palestina ... rainews.it

Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore - Sequestrati tra i 7 e gli 8 milioni di euro, raccolti da tre associazioni in nome del popolo palestinese e invece diretti ai terroristi attraverso ... avvenire.it

Alla luce degli sviluppi dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas, abbiamo chiesto l'opinione dei parlamentari spezzini. Ecco le risposte della senatrice della Lega Salvini Premier - La Spezia Stefania Pucciarelli e della deputata di Fratelli d'Italia La S - facebook.com facebook

L'indagine sui finanziamenti ad Hamas potrebbe allargarsi. Oggi le perquisizioni hanno riguardato 16 persone, tra i nove arrestati e altri sette indagati di cui fanno parte i familiari di Hannoun, moglie e due figli. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia. x.com

