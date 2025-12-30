Filosofare giocando il percorso laboratoriale per andare alla scoperta della creatività interiore

“Filosofare giocando” è un percorso laboratoriale pensato per avvicinare i più giovani alla riflessione critica attraverso il gioco e il dialogo. Organizzato in continuità con la mostra “Tana libera tutti!”, gli incontri, condotti da Elena Dolcini, curatrice e esperta di pratiche filosofiche con i bambini, promuovono un’esperienza educativa che stimola la creatività e il pensiero. Un’opportunità per scoprire insieme il piacere di pensare e condividere idee.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.