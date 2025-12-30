Filippo e Piero morti soffocati la sentenza | Mistero sulla scarica di gas Ma la tragedia era evitabile

La sentenza sul caso di Filippo e Piero, morti per asfissia nell’Archivio di Stato di Arezzo nel 2018, offre oltre 200 pagine di motivazioni. La causa della tragedia rimane avvolta nel mistero, con un'attenuante sulla scarica di gas. La vicenda evidenzia come l’incidente, potenzialmente evitabile, abbia portato alla condanna dei responsabili, sottolineando l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

