Figlio disabile e orari e luogo di lavoro incompatibile | il Tribunale dà ragione al padre operatore ecologico

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha stabilito che Messinaservizi Bene Comune deve riassegnare a un dipendente, padre di un ragazzo con disabilità grave, un orario e una sede di lavoro compatibili con le sue esigenze familiari. Questa decisione rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, riconoscendo il diritto del lavoratore di conciliare le responsabilità familiari con le esigenze professionali. La sentenza evidenzia l'importanza di considerare le esigenze di tutela sociale nel contesto lavorativo.

È una pronuncia destinata a fare giurisprudenza quella firmata dal Tribunale del Lavoro di Messina, che ha ordinato a Messinaservizi Bene Comune di riassegnare immediatamente un proprio dipendente, padre di un ragazzo con disabilità grave, a un turno e a una sede compatibili con le esigenze di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

