Figli di immigrati regolarmente tesserati ma non ancora iscritti al portale | la FIP inibisce per tre mesi il presidente e penalizza ancora la Tam Tam Basketball

La Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di inibire il presidente e penalizzare la Tam Tam Basketball dopo aver fatto giocare due giovani, figli di immigrati, senza aver ancora completato l'iscrizione al portale ufficiale. Nonostante siano regolarmente tesserati, la mancanza di registrazione ha portato a sanzioni, evidenziando l'importanza del rispetto delle procedure amministrative per garantire un corretto svolgimento delle competizioni.

Regolarmente tesserati, ma non ancora iscritti al portale online dedicato. L'allenatore-presidente fa giocare la prima partita del campionato di basket under 13 a una ragazza e un ragazzo dodicenni, figli di immigrati, e oltre a perdere a tavolino viene inibito dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) per tre mesi. Accusato di irregolarità e inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento, il fondatore della Tam Tam Basketball Massimo Antonelli non ci sta. "Il provvedimento disciplinare che viene dato in caso di questa chiamiamola ' mancanza ' lo trovo infinitamente sproporzionato e, lasciatemelo dire, umiliante.

