La Camera si appresta a votare la legge di Bilancio, dopo aver approvato la fiducia con 219 sì e 125 no. Restano alcune questioni aperte che hanno causato divisioni nella maggioranza, tra cui gli ordini del giorno della Lega su pensioni e flat tax per i giovani. La discussione proseguirà martedì con il voto finale, in un contesto di delicata stabilità politica.

L’Aula della Camera si prepara martedì mattina al voto finale sulla legge di Bilancio, dopo che lunedì sera i deputati hanno detto sì alla fiducia posta dal governo con 219 favorevoli e 125 contrari. I lavori sono poi andati avanti fino alle 4:30 del mattino con l’esame degli ordini del giorno. Il testo sarà licenziato a un giorno dalla chiusura dell’anno e dall’esercizio provvisorio, dopo oltre due mesi e mezzo dall’approvazione in Consiglio dei ministri. Il percorso è stato accidentato e ha visto la maggioranza fibrillare in più passaggi. Il governo rivendica il risultato finale, soprattutto sul fronte della tenuta dei conti, mentre l’opposizione fin dal primo momento ha bollato il testo come “asfittico” e “privo di prospettive per la crescita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiducia sulla manovra alla Camera, ma restano i nodi che hanno spaccato la maggioranza. Ok agli odg della Lega su pensioni e flat tax giovani

