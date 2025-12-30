Fiaccolata di fine anno concerti e buskers | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle principali iniziative per la serata di oggi a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, spettacoli e tradizioni locali. Potrete visitare la pista di pattinaggio, il Christmas Village, la ruota panoramica e le casette di Natale, oppure partecipare a concerti, fiaccolate e sagre. Un’occasione per vivere un’ultima serata dell’anno all’insegna della cultura e dello spirito festivo, nel rispetto delle tradizioni e della convivialità.

La pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e gli artisti di strada a ChorusLife, la sagra della carbonara e della cacio e pepe a Nxt – Piazzale degli Alpini, la fiaccolata di fine anno a Donico (Castione della Presolana), concerti di Natale e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 30 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all’11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio”, tutti i giorni per adulti e bambini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Fiaccolata della Vigilia, mercatini e carbonara: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Mercatini, ruota e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dalla fiaccolata dei maestri di sci al Capodanno in piazza: le feste a Limone; Capodanno Bergamo 2025-2026: le iniziative in città e provincia; Ancora indecisi su cosa fare per il Capodanno 2026? Ecco gli eventi del 31 dicembre 2025 in Piemonte!; Capodanno 2026 in provincia di Varese: cosa fare il 31 dicembre. Fiaccolata di fine anno, concerti e buskers: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Stasera alle 21 alla chiesa di San Martino, a Piazza Brembana, si terrà il concerto “Florilegio organistico”. bergamonews.it

CESANA, FIACCOLATA E TANTI APPUNTAMENTI PER FINE ANNO - La nevicata della vigilia ha regalato un’atmosfera ancora più magica al paesaggio di Cesana e delle sue Frazioni. valsusaoggi.it

Fine d’anno a Sauze d’Oulx tra musica e fiaccolata - Si va verso il tutto esaurito ed il Comune si prepara ai festeggiamenti di fine anno offrendo un programma di eventi per anima ... lagendanews.com

SAUZE D’OULX: FIACCOLATA E FESTE DI FINE ANNO https://www.valsusaoggi.it/sauze-doulx-fiaccolata-feste-di-fine-anno/ #sauzedoulx #fiaccolata #feste #fine #anno #likesplease #likesforlikes #valsusaoggi #valledisusa #valsusa #like #likes4likes #likes - facebook.com facebook

Giorni di festa al Sacro Monte. Domenica la fiaccolata di fine anno x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.