Festival Nessiah nel segno dell' apertura al dialogo per il 2026 l' idea di un nuovo coro multiculturale

Il Festival Nessiah si distingue per il suo impegno nell’apertura al dialogo interculturale. Per il 2026 si propone di creare un nuovo coro multiculturale, coinvolgendo un pubblico sempre più vario e partecipativo. Oltre ai fedeli spettatori di lunga data, si accolgono nuovi visitatori desiderosi di condividere esperienze e valori comuni, promuovendo la convivenza e la speranza attraverso l’arte e la cultura ebraica.

Festival Nessiah a Pisa: spettacolo di burattini e concerto dei Minimal Klezmer - Viaggio nell’immaginario culturale ebraico, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e diretto dal Maestro Andrea Gottfried, propone altri due appuntamenti da non perdere con ... lanazione.it

Festival Nessiah. Il concerto dell’Aleph Trio - Tappa viareggina per il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e Viareggio con la direzione del maestro Andrea Gottfried. lanazione.it

LA FESTA DEI LUMI: ACCENSIONE PUBBLICA DEL SESTO LUME NELLA SINAGOGA DI PISA Un momento di condivisione, un invito a tutta la città. Il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e intitolato quest'anno "Voci dai Balcani", spal - facebook.com facebook

