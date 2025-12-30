Feste dolcissime Doni e volontari a Pediatria

Quest'anno, Babbo Natale e i suoi aiutanti sono arrivati in anticipo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, portando doni e un sorriso ai piccoli pazienti. Questa iniziativa, realizzata grazie all’impegno dei volontari, mira a creare un momento di gioia e conforto per i bambini durante le festività, contribuendo a rendere il loro soggiorno più sereno.

Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi sono arrivati in anticipo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna. Proseguono infatti le iniziative solidali a favore del repartodel Santa Maria alle Croci diretto dal dottor Federico Marchetti. Tra il 22 e il 24 dicembre sono piovuti regali, sorrisi e un’atmosfera di festa, regalando ai piccoli pazienti momenti di gioia e solidarietà grazie alla generosità delle associazioni e di tutte le persone che hanno scelto di rendere speciale il periodo natalizio dei bambini ricoverati. Il 22 dicembre la Pro Loco di Lugo ha organizzato una visita molto speciale: Babbo Natale in persona è entrato nel reparto per distribuire regali ai bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feste dolcissime Doni e volontari a Pediatria Leggi anche: I supereroi portano doni a Pediatria Leggi anche: Babbo Natale entra in Pediatria con doni e sorrisi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Feste dolcissime Doni e volontari a Pediatria. Feste dolcissime Doni e volontari a Pediatria - Associazioni e cittadini hanno portato il Natale in ospedale regalando spensieratezza ai piccoli pazienti del reparto ... msn.com

Festa dei volontari ospedalieri Avo. Ai banchetti la pianta del sorriso - Sabato prossimo, 18 ottobre, si celebra la festa nazionale dell’Associazione volontari ospedalieri (Avo) con la vendita delle piantine di kalanchoe, ovvero la pianta del sorriso. lanazione.it

Rogeno, il comune porta i doni di Natale ad anziani e neonati - Nei giorni scorsi avviata la distribuzione di panettoni e piccoli pensieri ad anziani e nati nel 2025 “Siete un aiuto fondamentale per il comune”: il ringraziamento dell’amministrazione ai volontari d ... msn.com

Buon Natale a tutti! Lo staff di Latte e Menta vi augura feste dolcissime e piene di gioia #GelatoArtigianale #Gelato #Natale2025 #Pandoro #Panettoni LonatoDelGarda Desenzano Garda Brescia Gelateria CioccolataCalda Crepes Monoporzioni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.