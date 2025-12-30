Feste dolcissime Doni e volontari a Pediatria

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno, Babbo Natale e i suoi aiutanti sono arrivati in anticipo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, portando doni e un sorriso ai piccoli pazienti. Questa iniziativa, realizzata grazie all’impegno dei volontari, mira a creare un momento di gioia e conforto per i bambini durante le festività, contribuendo a rendere il loro soggiorno più sereno.

Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi sono arrivati in anticipo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna. Proseguono infatti le iniziative solidali a favore del repartodel Santa Maria alle Croci diretto dal dottor Federico Marchetti. Tra il 22 e il 24 dicembre sono piovuti regali, sorrisi e un’atmosfera di festa, regalando ai piccoli pazienti momenti di gioia e solidarietà grazie alla generosità delle associazioni e di tutte le persone che hanno scelto di rendere speciale il periodo natalizio dei bambini ricoverati. Il 22 dicembre la Pro Loco di Lugo ha organizzato una visita molto speciale: Babbo Natale in persona è entrato nel reparto per distribuire regali ai bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

